Salernitana, organizzata un'amichevole con il Rieti

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Prosegue il programma di preparazione della Salernitana di mister Gregucci in vista della ripresa del campionato. Il prossimo sabato 12 gennaio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Arechi” i granata affronteranno in amichevole il Rieti. Saranno aperti per l’occasione i settori di Tribuna Inferiore e Curva Sud. L’ingresso è gratuito.