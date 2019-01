© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Uno dei nomi caldi di questo mercato di riparazione appena iniziato è quello di Francesco Orlando, esterno offensivo classe ‘96 in uscita dalla Salernitana. Un profilo che piace molto in Serie B dove è stato sondato già da Crotone, Carpi, Cosenza e Foggia club pronti a prelevarlo in prestito. Nelle ultime ore però si è fatta avanti anche la Sambenedettese che potrebbe garantirgli un maggior minutaggio rispetto alle rivali cadette, ma che dovrà vincere le resistenze del calciatore che non vorrebbe scendere di categoria in questo gennaio. Lo riferisce Tuttosamb.it spiegando che la priorità di Orlando, che finora ha collezionato appena 12 minuti in Serie B, è però quella di trovare un club che gli garantisca un alto minutaggio e per questo alla fine potrebbe propendere anche per una piazza importante in Serie C.