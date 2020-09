Salernitana ottimista per Calò, il ds Faggiano frena: "Strada in salita, la vedo dura"

Se la Salernitana ha confermato nella tarda serata di ieri che la trattativa per Calo era virtualmente chiusa, il Genoa frena in maniera netta e inaspettata. Secondo indiscrezioni raccolte da tuttosalernitana.com, infatti, in queste ore il procuratore ha intenzione di valutare le altre proposte che sono arrivate dalla cadetteria sperando, nel contempo, che i rossoblu gli diano una possibilità in massima serie. "Strada in salita, la vedo dura" il laconico commento del direttore sportivo Daniele Faggiano. È già "caso Calo", dunque. Gioco delle parti o frenata nella trattativa?