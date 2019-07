Salernitana, pari deludente in amichevole contro il Picerno

Salernitana-Picerno 1-1

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Nel test amichevole tra Salernitana e Picerno tenutosi questo pomeriggio, i granata giocano meglio, ma creano troppo poco.

Nel primo tempo la Salernitana si fa vedere spesso in attacco e prova a concludere dapprima con Kiyine al 20', poi con Lombardi al 22' ma senza ottenere quanto sperato. Quattro minuti più tardi, il Picerno cerca la conclusione dalla distanza, ma la palla termina molto lontana dalla porta. Al 33' un colpo di testa dei granata dagli sviluppi di un calcio d'angolo termina fuori. Due minuti più tardi, Maistro non riesce a toccare il pallone servitogli in area da Jallow. Al 39' Jallow ci prova dalla distanza col destro, ma il tiro è troppo centrale e viene parato con facilità da Pane. Al 43' è troppo impreciso Lombardi e la sfera finisce sul fondo. Infine, al 45' un bellissimo collo esterno destro dalla distanza da parte di Jallow permette ai campani di finire la prima frazione in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa, la Salernitana rivoluziona quasi in toto il suo undici, mantenendo solo Kiyine, che uscirà qualche minuto più tardi. Al 10' il Picerno cerca di rendersi pericoloso in avanti, ma senza impensierire Vannucchi. Al 23' i lucani ci riprovano, ma il tiro di Kosovan viene murato dalla barriera. Al 32' la conclusione da punizione dell'ucraino finisce a lato. Al 37' inizia a piovere copiosamente. Al 43' Calabrese entra in possesso della sfera e conclude, riuscendo a mettere a segno il gol del pareggio per il Picerno. Due minuti più tardi, c'è un tentativo di reazione da parte della Salernitana, con un sinistro di Calaiò che però termina fuori. Al 48' si verifica l'ultima chance per i granata di non finire la sfida con un pareggio: da calcio di punizione, la conclusione di Calaiò viene però respinta dalla barriera. La sfida si chiude quindi sull'1-1.

SALERNITANA-PICERNO 1-1

Marcatori: 45' Jallow, 43'st Calabrese

SALERNITANA (3-5-2): Micai 6 (1′st Vannucchi 5.5); Karo 6 (1′st Pucino 6), Billong 5.5 (1′st Migliorini 5), Carillo 6 (1′st Gigliotti 5.5); Lombardi 5 (1′st Cicerelli 6), Akpa Akpro 6 (1′st Odjer 6), Di Tacchio 6 (1′st Morrone 5.5), Maistro 6 (1′st Castiglia 5.5), Kiyine 6 (17'st Orlando 5.5); Jallow 6.5 (1'st Calaiò 5.5), Giannetti 5.5 (1′st Djuric 5.5).

A disp: Marino. All: Ventura 5.5.

PICERNO (3-5-2): Pane 6 (41'st Fusco sv); Lorenzini 6 (21'st Fiumara 6); Fontana 6, Bertolo 6 (12′ Caidi 6); Vanacore 6, Calamai 6 (1′st Vacca), Pitarresi, Vrdoljak (10'st Donnarumma), Melli (1′st Kosovan); Nappello (10'st Calabrese 6.5), Santaniello (28'st Sambou).

A disp: Marzeglia, Langone, Filogamo. All: Giacomarro

Arbitro: Guarnieri di Battipaglia

Ammoniti: Kosovan, Kiyine

Spettatori: 1450 di cui circa 100 ospiti