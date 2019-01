Salernitana, pari deludente in amichevole contro il Rieti

Salernitana - Rieti 1-1

Lamin Jallow

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il momento è tutto particolare, anche se si trattava di semplice amichevole in attesa di campionato. Pareggio stentato della Salernitana e figuraccia evitata per un soffio contro il Rieti, squadra di C appena affidata a Capuano. Gregucci approfitta del test per sperimentare il 3-4-2-1 o 3-4-3 a seconda della posizione di Rosina, utilizzando tutti gli uomini a disposizione (Casasola l'unico a disputare i 90'). Il Rieti gioca un discreto calcio, facendo tremare due volte i granata nella prima frazione. Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con una punizione di Catarino Venancio che non lascia scampo a Vannucchi (subentrato a Micai). La Salernitana pareggia conti con Jallow ma non riesce più a rendersi pericolosa e a fine gara esce dal campo tra i fischi dell'Arechi. Granata apparsi lenti e prevedibili, forse anche a causa dei carichi di lavoro effettuati in settimana. Ora occhio al Palermo ma soprattutto a preparare nel migliore dei modi l'appuntamento nell'anticipo della prima giornata di ritorno al Barbera contro la big Palermo.

Il tabellino della gara

SALERNITANA (3-4-3): Micai 6 (1′st Vannucchi 5, 34'st Russo sv); Mantovani 6 (1′st Perticone 6), Bernardini 6 (1′st Migliorini 6), Gigliotti 5 (1′st Pucino 6); Casasola 6, Di Tacchio 6 (1′st D. Anderson 5), Castiglia 5 (18'st Vuletich 6), Vitale 6 (1′st A. Anderson 5); Orlando 6 (1′st Bellomo 6), Djuric 5 (32′ Bocalon 6, 18'st Mazzarani 6, 39'st Marino sv), Rosina 5 (1′st Jallow 6). A disp: Granata. All: Gregucci 6

RIETI (3-5-2): Costa 6; Gigli 6 (34'st La Ferrara sv), Pepe 6, Delli Carri 6, Catarino Venancio 6,5 (44'st Barbino sv), Palma 6, Diarra 6 (11'st Tommasone 6), Konate 6, Kean 5,5 (21'st Gualtieri 6), Maistro 6,5, Gondo 7. A disp: Spadini, Soares, Migliaccio. All: Capuano 6,5

Arbitro: Di Marco di Ciampino 6

Marcatori: 9'st Catarino Venancio (R); 11'st Jallow (S)