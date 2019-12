© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Potrebbe salutare Salerno a gennaio Niccolò Giannetti, attaccante classe 1991 arrivato in estate dal Cagliari. Stando a quanto riportato da TuttoSalernitana lo scarso rendimento del giocatore toscano avrebbe portato la dirigenza campana a prendere in considerazione l'addio nel mercato invernale. Per il giocatore c'è l'ipotesi Livorno, con la società labronica che potrebbe prelevarlo in prestito fino al termine della stagione.