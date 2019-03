© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Si lavora ad un'amichevole di lusso in casa Salernitana per celebrare il centenario dalla fondazione del club campano. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Città l'idea sarebbe quella di portare all'Arechi il Milan del grande ex Gennaro Gattuso. Una sfida fra granata e rossoneri che sarebbe anche un remake del match andato in scena per il mezzo secolo del club.