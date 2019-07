Salernitana, per l'attacco occhi su La Mantia in uscita dal Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un nome nuovo per il fronte offensivo della Salernitana. Complici le difficoltà nell'operazione per Fabio Ceravolo del Parma, secondo quanto riportato da Il Mattino, il club campano avrebbe messo nel mirino Andrea La Mantia, attaccante del Lecce protagonista della stagione salentina conclusa con il ritorno in Serie A, oggi chiuso alla corte di Fabio Liverani dall'arrivo di Gianluca Lapadula.