Salernitana, per la difesa piace Aya del Pisa

© foto di Giuseppe Scialla

In un calcio laddove sono sempre meno i difensori bravi e in grado di fare la differenza soprattutto in serie B, lui si sta ritagliando uno spazio importante come testimoniato anche dalle tante richieste in vista del mercato di gennaio. Dopo l'ottima esperienza in quel di Catania, Ramzi Aya (29) è uno dei punti di forza del Pisa e sta lottando per la qualificazione playoff. In estate la società ha investito tempo e denaro per assicurarsene le prestazioni, ora dovrà respingere gli assalti di tanti club tra cui la Salernitana di Lotito e Mezzaroma. Lo riporta tuttosalernitana.com.