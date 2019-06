Salernitana, per Rosina spunta l'ipotesi Reggina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che il rapporto fra Alessandro Rosina e la Salernitana sia prossimo alla chiusura è pressoché una certezza. Per questo motivi ambo le parti si stanno guardando attorno in cerca di una soluzione. L'ultima pista per l'ex giocatore di Zenit San Pietroburgo e Torino, stando a quanto riportato da TuttoSalernitana, porta alla nuova Reggina di Luca Gallo, pronto ad allestire una grande squadra per tentare il ritorno in Serie B il prossimo anno.