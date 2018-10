Salernitana-Perugia, le formazioni ufficiali: Djuric sfida Melchiorri

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alle ore 15 va in scena, per l'8^ giornata di Serie B, la sfida tra Salernitana e Perugia. Di seguito ecco le scelte ufficiali fatte in sede di formazione dai due allenatori, Colantuono e Nesta:

Salernitana (3-5-2): Micai, Mantovani, Migliorini, Gigliotti, Casasola, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Vitale, Jallow, Djuric.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Ngawa, Cremonesi, Gyomber, Felicioli; Kingsley, Moscati, Verre; Vido; Mustacchio, Melchiorri.