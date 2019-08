Salernitana-Pescara, le formazioni ufficiali: esordio per Brunori

© foto di Federico Gaetano

In campo alle 18.00 Salernitana e Pescara, che si affronteranno all' "Arechi" per la prima giornata di Serie B. Nelle fila ospiti, oltre a Bruno, parte titolare Brunori, mentre ci sono meno sorprese nell'undici dei padroni di casa.

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Campagnaro, Del Grosso; Busellato, Bruno, Memushaj; Galano, Tumminello, Brunori.