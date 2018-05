Salernitana, piace Valjent in uscita dalla Ternana

© foto di Federico Gaetano

Martin Valjent, difensore centrale classe 1995 reduce dalla retrocessione con la Ternana, piacerebbe e non poco a Stefano Colantuono per la Salernitana che verrà. Secondo quanto riportato dai colleghi di SoloSalerno.it ad oggi, però, resta una pista abbastanza fredda perché il Chievo ha comunicato al calciatore la volontà di valutarlo nel corso del ritiro estivo e solo in un secondo momento si potrà decidere il da farsi.