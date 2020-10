Salernitana-Pisa 4-1, le pagelle: Belec para tutto, Tutino in stato di grazia

vedi letture

SALERNITANA-PISA 4-1

Marcatori: 27’ e 63’ Tutino (S), 57’ e 71’ Kupisz (S), 82’ rig. Marconi (P)

SALERNITANA

Belec 7,5 – Intervento strepitoso a mano aperta sullo 0-0. Poi manda in porta Tutino con un rilancio di 70 metri. Nella ripresa è miracoloso su Marconi.

Casasola 7 – Più ala che terzino. Assicura la solita spinta robusta sulla destra. Difficile tenerlo quanto è lanciato in velocità.

Aya 6,5 – Puntuale in marcatura, limita al massimo i pericoli chiudendo tutti gli spazi.

Gyomber 6 – Non bellissimo sul piano estetico, ma efficace. Causa un rigore ingenuo nel finale.

Lopez 6,5 – Meno mobile di Casasola, bilancia con esperienza e intelligenza nelle letture.

Lombardi 5,5 – Pochi spunti degni di nota. Poteva sfruttare meglio alcuni contropiede. (46’ Kupisz 7,5 – Impatto devastante, spacca la gara con i suoi inserimenti senza palla, firmando una doppietta di prepotenza).

Di Tacchio 6,5 – Diga davanti alla difesa. Gestisce bene i ritmi di gioco, rallentando e accelerando al momento giusto.

Capezzi 6 – Si fa notare sopratutto in copertura. Castori lo sacrifica dopo un tempo per ragioni tattiche. (46’ Schiavone 6,5 – Entra subito in partita, giocando tanti palloni. Assist perfetto per Kupisz).

Cicerelli 6 – Si vede poco nel primo tempo. Meglio nel secondo quando passa a sinistra, cresce alla distanza. (77’ Antonucci sv)

Djuric 6,5 – Prezioso spalle alla porta e in fase di non possesso. La squadra si appoggia a lui nei momenti di difficoltà. (86’ Giannetti sv)

Tutino 7,5 – Quando vede il Pisa si esalta. Sblocca la partita con un diagonale destro di precisione chirurgica. Concede il bis in fotocopia con l’altro piede. (77’ Anderson sv)

PISA

Perilli 5 – Va giù troppo lentamente sul terzo gol. Per il resto non ha grosse colpe anche se sembra poco reattivo.

Belli 5 – Concorso di colpa con Caracciolo sul primo vantaggio granata. Non brilla nemmeno quando si tratta di spingere. (54’ Birindelli 5,5 – Rientrato dagli impegni con la Nazionale, la gamba non è quella dei giorni migliori).

Caracciolo 5 – Scavalcato dal rilancio di Belec che mette Tutino a tu per tu con Perilli, si fa trovare troppo spesso mal posizionato.

Benedetti 4,5 – Arrugginito dopo le ultime panchine, in costante sofferenza. Sbaglia tanto anche in fase di impostazione.

Lisi 6 – Solita prova generosa, è uno degli ultimi a mollare. Ingaggia un bel duello con Casasola, non ne esce ridimensionato (80’ Meroni sv)

Gucher 6,5 – Sfiora la rete con un gran destro. Lucido fino alla fine quando si guadagna un calcio di rigore e va di nuovo vicino al gol.

De Vitis 5,5 – Ritmo troppo compassato. Non ha il dinamismo di Marin e lo sviluppo della manovra ne risente. (61’ Sibilli 6 – Si rende utile partecipando all’azione dal quale scaturisce il rigore).

Mazzitelli 6 – Personalità e tanta sostanza. Nonostante la sconfitta pesante dimostra di essere l’innesto che serviva in mediana.

Siega 5,5 – Corre tanto, spesso a vuoto. Cerca di inserirsi tra le linee, senza grossi risultati. (54’ Soddimo 5 – Troppi errori tecnici per un giocatore della sua qualità. Si divora il 4-2 da posizione favorevole).

Marconi 6,5 – Belec gli nega la gioia del gol con un tuffo miracoloso. Si rifà nel finale accorciando dal dischetto.

Masucci 5,5 – Generoso ma poco incisivo. Un grande assist per Marconi è la cosa più bella della sua partita. (61’ Palombi 5,5 – In ritardo di condizione, deve ancora entrare nei meccanismi di D'Angelo).