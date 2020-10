Salernitana-Pisa, i convocati di Castori: due assenze, dopo un anno e mezzo torna Mantovani

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati. Non recuperano il difensore Bogdan e l'attaccante Gondo, costretti a restare a casa per un problema di natura muscolare di lieve entità che potrebbe consentire ad entrambi di esserci martedì sera a Vicenza. Prima convocazione per Valerio Mantovani, out addirittura dal 9 giugno 2019. Tutti presenti i nuovi acquisti, compreso Andrè Anderson che ha stregato l'allenatore in questi primi dieci giorni. Sta bene anche Dziczek che, si spera, ha definitivamente accantonato il problema di salute che aveva fatto spaventare tutta la squadra qualche tempo fa. Tra i portieri sarà Micai ad accomodarsi in tribuna, anche in virtù della regola sugli under. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI Belec, Micai, Adamonis

DIFENSORI: Aya, Mantovani, Casasola, Curcio, Gyomber, Karo, Lopez, Veseli, Baraye.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Anderson, Iannoni, Kupisz, Lombardi, Schiavone;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Antonucci, Barone, Tutino.