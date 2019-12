18^ giornata di Serie B per il Pordenone, che domani sera sarà impegnato sul campo della Salernitana. Per l'occasione, mister Tesser non deve far fronte a grosse defezioni, se non quelle di D'Agostini in difesa e Pasa e Pinto a centrocampo.

Di seguito l'elenco completo dei 21 convocati:

Portieri: Bindi, Di Gregorio

Difensori: Almici, Barison, Bassoli, Camporese, Semenzato, Stefani, Vogliacco, Zanon

Centrocampisti: Burrai, Chiaretti, Gavazzi, Mazzocco, Misuraca, Pobega, Zammarini

Attaccanti: Candellone, Ciurria, Monachello, Strizzolo.