© foto di Federico Gaetano

Contratti inviati tramite fax, la Salernitana cambia in difesa: Luigi Vitale è un nuovo calciatore del Verona e firmerà un contratto di sei mesi con opzione per altre due stagioni a cifre più importanti di quelle percepite a Salerno. Contestualmente sta firmando Walter Lopez (nella foto), in campo ieri sera con la Ternana con la maglia da titolare, ma assente questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Per lui contratto di due anni e mezzo, pur di venire a Salerno ha rinunciato ad un bel po' di soldi. Intanto il Venezia ha depositato il contratto di Bocalon: 300mila euro alla Salernitana, tre anni e mezzo di contratto al "Doge". Ora si attende Emanuele Calaiò. Lo riporta TuttoSalernitana.com