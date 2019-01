Salernitana, pressing dell'Ascoli su Pucino

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

L’Ascoli tenta Raffaele Pucino ma la Salernitana sembra intenzionata a respingere l’assalto dei bianconeri per il terzino nativo di Caserta. Il club granata, infatti, come ribadito a più riprese dal ds Angelo Fabiani, non è intenzionato a privarsi dei suoi pezzi pregiati. Pucino è uno di questi e, non a caso, ad agosto ha rinnovato il contratto con il cavalluccio marino fino al 2021. Il calciatore, durante la gestione Colantuono, era rimasto quasi sempre ai margini della formazione titolare, collezionando tanta panchina (dieci le volte in cui non ha disputato neanche un minuto). Uno scenario che, con il mercato alle porte, avrebbe potuto spingere il terzino a valutare la possibilità di lasciare Salerno. Ma con l’arrivo di Gregucci, Pucino è tornato a essere uno dei titolari inamovibili dello scacchiere granata. Il tecnico pugliese lo ha schierato in tre delle quattro gare dal 1’, dimostrando di puntare molto sulla duttilità del 27enne, bravo in fase difensiva ma prezioso anche quando c’è da supportare la manovra offensiva. Il difensore, inoltre, si è rivelato anche uno specialista dei calci piazzati, come dimostra il gol su punizione messo a segno nel match contro il Livorno, al quale ha fatto seguito la rete del vantaggio siglata nella gara casalinga con il Pescara. Qualità che non sono passate inosservate e che hanno spinto l’Ascoli a fare un sondaggio, proponendo al calciatore un contratto lungo e importante. La Salernitana, però, come accaduto già un anno fa con il Brescia, sembra intenzionata a respingere al mittente l’offerta.