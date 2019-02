© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola pone in primo piano i problemi del reparto offensivo della Salernitana, che fatica a segnare e a rendersi pericoloso. Le speranze di Gregucci sono ora appese al nuovo acquisto Emanuele Calaiò, che aveva trovato anche la via della rete nel derby, poi annullata per un fuorigioco millimetrico.