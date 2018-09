Salernitana, programmata amichevole contro l'Aic Equipe Campania

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In vista della prima sosta per le Nazionali del prossimo week-end la Salernitana ha organizzato una gara amichevole contro la rappresentativa Aic dell'Equipe Campania del responsabile regionale Antonio Trovato, per non perdere il ritmo partita proprio in un momento della stagione in cui è essenziale mettere minuti nelle gambe. Il test si svolgerà domenica 9 settembre alle ore 17 presso il Centro Sportivo "Ultimo Minuto" di Battipaglia (SA). La gara si svolgerà a porte chiuse.