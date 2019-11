© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Complice la sosta per le Nazionali, la Salernitana inizia a guardare al mercato, con la sessione di gennaio che si sta avvicinando sempre di più. Parola d'ordine per i campani, "rinnovo". Sono infatti parecchi i calciatori in scadenza a giugno 2020, ma due primi tasselli, stando almeno a quanto riferisce La Città, sono stati apposti: con Emanuele Cicerelli e Moses Odjer è "tutto già fatto", come hanno comunicato i rispettivi entourage, in attesa della ratifica con le firme del club granata.