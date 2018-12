Fonte: TuttoSalernitana.com

Tiago Casasola

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il diesse Angelo Fabiani gli ha proposto già un rinnovo per tre anni, la Salernitana ha fiducia in Tiago Casasola. Il calciatore si trova bene a Salerno, vi resterebbe ma a patto che vi siano le condizioni giuste. All'attivo ha già tre gol, un sacco di assist e un rendimento costante. Pertanto è parsa un'esagerazione del momento la bordata di fischi arrivatigli dal pubblico all'uscita dal campo per sostituzione. Casasola ha tirato la carretta fino ad oggi. E' un bene della Salernitana, potrebbe avere un futuro importante, al punto di diventare uomo-mercato dei granata per l'estate prossima. La piazza deve comprendere che bisogna guardare oltre la singola partita, privilegiando la prospettiva all'immediato. Casasola resta una piacevole sorpresa dei granata.