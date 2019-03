Salernitana, Pucino al 45': "Siamo soli, ma dobbiamo uscirne"

Raffaele Pucino

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Al termine del primo tempo tra Salernitana e Venezia, conclusosi con i lagunari in vantaggio per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn il capitano granata Raffaele Pucino: "Dirò ai miei compagni di continuae a mettere tutto. La partita non è finita, abbiamo avuto diverse occasioni. Sicuramente la situazione è difficile, l'ambiente è strano da vedere soprattutto qui. Abbiamo capito di essere soli in questo momento e dobbiamo uscirne da soli".