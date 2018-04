Salernitana, Pucino: "Lotito ha un progetto serio per Salerno"

Fonte: TuttoSalernitana.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Ospite ieri sera della trasmissione di Sportitalia "Speciale Serie B" il difensore della Salernitana Raffaele Pucino, che ha dovuto assistere dalla poltrona al pareggio di Bari, a causa dell'infortunio rimediato contro il Novara e che lo terrà fuori almeno per le gare contro Cesena e Cremonese. Il jolly casertano ha dichiarato sulle sue condizioni e sul suo possibile rientro: "Mi sento molto meglio, aspettiamo la risonanza di mercoledì per programmare la riabilitazione. Vorrei tornare presto perché mi sento di aiutare la squadra in questo finale, purtroppo mi sono fermato nel momento più bello della stagione".

"Il mio gol più bello? Quello con la maglia del Varese contro il Bari" - ha aggiunto Pucino che ha poi così commentato la gara di Bari: "Non era facile contro una squadra che lotta per le prime posizioni. Siamo diventati una squadra quadrata e fastidiosa, si era visto anche ad Empoli. Oggi abbiamo messo in difficoltà il Bari, questo deve darci fiducia". Quanto alle candidate alla promozione l'ex Vicenza ha espresso le sue favorite, elogiando il Parma e il suo tecnico D'Aversa: "Indubbiamente il Parma ha l'organico più forte come Frosinone ed Empoli e ha un grande allenatore che ho avuto la fortuna di avere a Lanciano. Non so trovare un difetto a D'Aversa, ha tante qualità e si dedica ventiquattro ore al giorno al suo lavoro. L'Empoli? E' la prima candidata a fare il salto di categoria e anche meritatamente. Ha sempre giocato a calcio fin dall'inizio. Tra chi insegue il Palermo è la squadra più esperta, il Frosinone la più abituata alla categoria, ma il Parma è quella qualitativamente migliore. Mi farebbe piacere per mister D'Aversa se salisse in massima serie".

Tornando sulla gara di Bari: "Il mister ha voluto dare un segnale ad inizio ripresa inserendo Rossi e Rosina, è stato determinante. Sappiamo quello che vogliamo fare ed è merito del mister che è molto esigente. Abbiamo sempre disputato buone partite. In questo campionato abbiamo fatto al di sotto di quelle che sono le nostre qualità ma sono fiducioso per il prosieguo. Vedendo la classifica ora dico che bisogna raggiungere il prima possibile i 50 punti, poi vedremo cosa si potrà fare". Sull'acquisto di Casasola: "Sta avendo un ottimo rendimento, è un giocatore di affidabilità e carisma. Ci tengo però a sottolineare che il gol è stato di Tuia, l'ho sentito a telefono subito dopo il match".

Infine una battuta su Lotito: "Il presidente non deve essere messo in discussione, parla il lavoro fatto con la Lazio. Ha messo su un progetto importante per la Salernitana, non gli si può imputare nulla anzi va apprezzato per il lavoro che sta facendo con entrambe le sue società. La piazza merita, in trasferta ci seguono sempre lasciando lavoro e tutto. A Salerno c'è una vera e propria malattia per la squadra granata".