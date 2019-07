Salernitana, Pucino potrebbe partire. Ascoli sullo sfondo

Fonte: Tuttosalernitana.com

Le ultime amichevoli disputate dalla Salernitana hanno lasciato in eredità alcuni segnali che non saranno sfuggiti agli attenti osservatori. Ponendo l'attenzione su Raffaele Pucino, infatti, possiamo notare che gli è stata tolta la fascia di capitano a favore di Francesco Di Tacchio. Ieri, inoltre, l'esperto difensore granata è partito dalla panchina ed è stato schierato soltanto nel secondo tempo pur essendo stato uno dei migliori in queste due prime settimane di lavoro. Esperimenti di fine luglio, segnali alla società o cambio nelle gerarchie? Solo il tempo potrà stabilirlo, ma Pucino ha postato ieri sui social una sua fotografia che lo ritrae esultante sotto la curva in quel di Venezia e una frase interpretabile in diversi modi. "Chi ti accarezza più dell'usato o ti inganna o ti ha già ingannato" scrive l'ex capitano granata, uno di quelli che in questo biennio calcisticamente disastroso ci ha sempre messo la faccia rappresentando un punto di riferimento fondamentale in campo e negli spogliatoi.

Mai una parola fuori posto, sempre a sostegno dei compagni nei momenti di difficoltà e totalmente a disposizione degli allenatori anche quando, in emergenza, era costretto a giocare fuori ruolo (e con ottimi risultati), Pucino non ha mai nascosto il suo legame con Salerno e ha interpretato il recente rinnovo biennale come una sorta di blindatura. Toccherà alla società uscire allo scoperto e far capire quali siano le intenzioni; privarsi a cuor leggero di un elemento esperto, di personalità e tra i pochissimi ad onorare la maglia sarebbe un errore, sullo sfondo resta vivo l'interesse dell'Ascoli e di altre ambiziose società cadette.