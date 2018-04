Salernitana, Pucino verso il recupero

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Buone notizie per Stefano Colantuono e per Raffaele Pucino. Il laterale classe '91 infatti ha completamente superato l'infortunio rimediato lo scorso 25 marzo durante il match col Novara ed è pronto a tornare in campo. Il giocatore ex Pescara questo pomeriggio ha lavorato ancora a parte per precauzione ma sarà abile ed arruolabile per la sfida di sabato pomeriggio col Brescia. Presumibilmente Colantuono lo convocherà ma senza schierarlo in campo dall'inizio come riportato da TuttoSalernitana.com. Ad ogni modo una bella notizia per la Salernitana che recupera una pedina fondamentale per il finale di stagione.