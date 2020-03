Salernitana, può arrivare Parisi dell'Avellino. Con la partecipazione della Lazio

Una stagione più che positiva ad Avellino e per Fabiano Parisi, laterale mancino classe 2000 iniziando a farsi sentire le sirene del mercato. Secondo quanto raccolto il giocatore dei Lupi è finito nel mirino della Lazio di Igli Tare. Gli scout biancocelesti hanno visionato il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Benevento in vista di un possibile acquisto in estate. Da non escludere, infine, una esperienza in prestito alla Salernitana, altra società di proprietà di Claudio Lotito.