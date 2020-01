La Salernitana potrebbe riabbracciare il fantasista Andrè Anderson, classe ‘99. Il giocatore infatti è in uscita dalla Lazio dove ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e potrebbe così tornare nel club campano dove nella passata stagione ha segnato due reti in 18 presenze. Lo riporta Il Mattino spiegando che il brasiliano potrebbe essere il rinforzo giusto per la squadra di Ventura che punta quantomeno a un posto nei prossimi play off.