Salernitana, quattro giocatori già con le valige pronte in vista di gennaio

Sono quattro, stando a quanto riportato da TuttoSalernitana i giocatori del collettivo gestito da Fabrizio Castori già con la valigia pronta. Si tratta di Guido Guerrieri, arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dalla Lazio e finora mai utilizzato e sceso in coda alle gerarchie per la porta, i due difensori centrali Frederic Veseli e Andreas Karo (io cipriota è di proprietà della stessa Lazio) e Niccolò Giannetti, attaccante senese che dall’arrivo in Campania nell’estate 2019, ha messo a referto appena 4 gol in 27 presenze.