© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Tiago Casasola (23) è nel mirino del Fulham. Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha offerto 1,3 milioni di euro per portarlo in Premier League. La Salernitana, però, ha rifiutato l'offerta inglese per il difensore.