Salernitana, rinnova il ds Fabiani. Ventura vicino alla panchina

Il ds Fabiani

Salernitana, il futuro inizia ad essere più chiaro. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttosalernitana, il direttore sportivo Angelo Fabiani è in procinto di rinnovare il contratto per le prossime due stagioni. Contestualmente si stringe il cerchio per l'allenatore: pressing su Giampiero Ventura, nel pomeriggio attesa la risposta dell'ex commissario tecnico della Nazionale.