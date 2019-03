Decisione della società dopo il ko con il Crotone

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Tutti in ritiro. La Salernitana preparerà a San Gregorio Magno la trasferta di Livorno. La decisione è stata comunicata ai calciatori dopo il ko di questa sera contro il Crotone. Angelo Gregucci, dunque, ritorna lì dove era iniziata la sua terza esperienza sulla panchina del cavalluccio marino dopo le dimissioni rassegnate da Stefano Colantuono. Una settimana per provare a rimettere in ordine le idee e mettersi alle spalle la crisi di risultati.