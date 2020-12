Salernitana, ritorno di fiamma per Buongiorno del Torino. Si lavora per un prestito

La Salernitana è al lavoro per potenziare il reparto difensivo con un elemento di spicco come Alessandro Buongiorno del Torino. Un giocatore che il tecnico Castori ha già allenato a Trapani e che era stato già cercato in estate prima che il Torino decidesse di tenerlo con sé per volere dell'allenatore Giampaolo. Il centrale negli ultimi tempi ha trovato spazio in prima squadra, scendendo in campo dal 1° minuto contro il Napoli, ma la Salernitana spera di poter convincere ancora i piemontesi a cederlo in prestito per la seconda parte di stagione come riporta Tuttosalernitana.com.