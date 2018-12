Alessandro Rosina

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Al termine del pareggio a reti bianche tra Cosenza e Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn Alessandro Rosina: "Pace coi tifosi? Fa parte delle fasi di un campionato. Cerchiamo sempre di avere la sgiusta continuità. Col lavoro cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Cosa serviva? Riuscire a trovare l'occasione giusta, ma non è un campo semplice. Pareggio giusto. Il mio rapporto con la Salernitana? L'esclusione dalla rosa non era una mia decisione, io ho sempre fatto del mio meglio e non ho rancore verso nessuno. Rimango a Salerno, da parte mia massima collaborazione. il cambio in panchina? Da parte mia posso fare solo un grosso in bocca al lupo al vecchio mister e a quello nuovo. Il tecnico è quello che paga sempre le conseguenze. La classifica? La guardiamo sempre. Nell'ultima parte abbiamo perso diversi punti, dobbiamo rimetterci in carreggiata. Giocare durante le feste? Lo si fa anche altrove. Le feste sono sacrosante, ma c'è un calendario da rispettare".