Salernitana, Rosina escluso dalla lista della prima squadra

Come si legge su TuttoSalernitana.com, quella che doveva essere la stagione del rilancio di Alessandro Rosina con la maglia granata inizia invece nel peggiore dei modi. Rimasto fuori con il Palermo per un riacutizzarsi del problema al ginocchio, il fantasista ha poi ricevuto la notizia della sua esclusione dalla lista della prima squadra per il campionato. Sembra dunque che fino a gennaio dovrà stare fermo anche se è possibile un suo reintegro a seguito di possibili cessioni che avverranno, si veda quella di Bellomo per esempio.