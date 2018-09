Salernitana, Rosina reinserito nella lista Over 23

Fonte: ussalernitana1919.it

L’U.S. Salernitana 1919, in virtù della possibilità, qualora occorresse, di sostituire successivamente un portiere nella lista dei calciatori Over 23, comunica di aver sostituito Stefano Russo con il calciatore Alessandro Rosina il quale, in ogni caso, proseguirà il suo percorso riabilitativo presso una struttura di sua fiducia e successivamente sarà nuovamente valutato dallo staff medico granata.