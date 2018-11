Salernitana, Schiavi: "Dato tutto, è mancato l'ultimo passaggio"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

“Oggi affrontavamo la terza partita in otto giorni, ma la squadra ha dato comunque tutto. Sapevamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato, ma questa sconfitta è stata la dimostrazione del fatto che in Serie B non c’è nulla di scontato. Quella di oggi era la classica gara in cui chi segna per primo ha più possibilità di vincere. Nel primo tempo abbiamo fatto noi la partita, ci è mancato l’ultimo passaggio e su quest’aspetto dobbiamo lavorare”. Così Raffaele Schiavi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Telecolore al termine di Venezia – Salernitana.

Il difensore granata ha quindi concluso: “Dobbiamo continuare a lavorare con grande umiltà come abbiamo fatto finora. Sabato ci attende una partita fondamentale contro lo Spezia e dobbiamo assolutamente conquistare i tre punti”.