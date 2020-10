Salernitana, Schiavone: "Volevamo la vittoria a tutti i nostri, grande opportunità essere qui"

Andrea Schiavone della Salernitana, ha commento così la vittoria contro l'Ascoli: "Verso la metà del primo tempo la palla si fermava spesso e abbiamo capito fin da subito che dovevamo adattarci al terreno di gioco. Noi siamo pronti a giocare partite sporche come questa. La squadra, oggi, voleva la vittoria a tutti i costi. Questo aspetto caratteriale dovremo portarlo e averlo con noi per tutto il campionato. Il mister ha disposizione tanti calciatori in mezzo al campo, può scegliere in base all'avversario. L'importante che ci facciamo trovare pronti. Per me la Salernitana è una grande opportunità, una società che ha grande passione e storia. Anche se nel pomeriggio non c'era molta gente, il pubblico si è fatto sentire: ha percepito la nostra voglia di vincere e si è fatto coinvolgere. Spero di poter vedere il prima possibile i tifosi qui allo stadio. L'emergenza Covid la stiamo vivendo in modo normale, dobbiamo rimanere concentrati perché fin quando il calcio va avanti noi dobbiamo allenarci e pensare al nostro percorso nel torneo. Lavoriamo duramente durante tutta la settimana e questa vittoria fa bene a tutti. De Laurentis e Lotito? Sono due presidente ambiziosi. A Bari c'è un ottimo progetto. E quest'anno la Salernitana ha allestito una rosa forte e completa. La proprietà è molto esigente e dobbiamo dare sempre il nostro meglio. Degli obiettivi se ne parlerà più avanti, perché questa squadra ha ancora ampi margini di miglioramento. A centrocampo ho una grande intesa con Ciccio, ma anche con il resto dei compagni. Il gol mi manca da tanto, quasi tre anni", le sue parole riprese da tuttosalernitana.com.