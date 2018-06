Salernitana, sfida all'Avellino per Altobelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo l'Avellino sulle tracce del centrocampista classe '93 Daniele Altobelli attualmente in forza alla Pro Vercelli. Per il calciatore infatti potrebbe esserci un derby di mercato con un altro club campano come la Salernitana che lo ha messo nel mirino secondo quanto riportato da Solosalerno.it.