Salernitana sfida l'Entella, Il Mattino: "Presente e futuro"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Salernitana ospita domani l'Entella, mentre la versione locale del quotidiano Il Mattino riserva spazio alla squadra di Colantuono. "Presente e futuro", titola il giornale che scrive come il tecnico giochi su più tavoli in questo finale di stagione e ha iniziato a fare le prove generali per il prossimo campionato. Da una parte il match di domani pomeriggio, dall'altra la duttilità tattica dei giocatori che si ritrova a disposizione per un'eventuale riconferma nel prossimo campionato di Serie B.