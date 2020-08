Salernitana, si allontana Pettinari. Troppo alta la richiesta del Trapani

Il centravanti Stefano Pettinari si allontana dalla Salernitana. Come riporta Trapanigranata.it infatti il club campano avrebbe deciso di mollare la presa, almeno per il momento, a causa delle richieste troppo alte – circa due milioni di euro - dei siciliani per il cartellino dell’attaccante e per questo avrebbero virato du Gennaro Tutino, ora obiettivo numero uno della Salernitana. Un discorso che però non appare chiuso visto che in caso di partenza di Giannetti e Jallow il club potrebbe trovare le risorse per tornare all’assalto per il classe ‘92.