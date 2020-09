Salernitana, si allontana Tutino. Il diesse Fabiani pensa a Forte

vedi letture

Mentre la squadra lavora sodo sul campo e con un certo entusiasmo, il direttore generale Angelo Fabiani è in stretto contatto con lo staff tecnico. Vi abbiamo raccontato in mattinata della richiesta specifica di Castori: aspetta un difensore centrale (Gyomber), Belec al posto di Micai e un centrocampista di spessore individuato in Coulibaly dell'Udinese. Intanto, però, rischia di pesare l'assenza di un bomber da doppia cifra, ancor di più perchè Giannetti e Jallow hanno la valigia pronta e lo stesso Cernigoi non rientra nei piani tecnici. E così, con Gennaro Tutino (nella foto) che ha preso tempo in virtù delle richieste di Pescara e Lecce, ecco che la Salernitana ha contattato nuovamente la Juve Stabia per parlare di Francesco Forte. La prima richiesta è di tre milioni di euro, ma qualche gradita contropartita tecnica e i buoni rapporti tra i club potrebbero far sbloccare l'affare. Anche perchè il centravanti non vuole perdere altro tempo e chiede di conoscere la futura destinazione a stretto giro di posta. Non sarà una operazione imminente, ma Tutino si allontana dalla Salernitana.