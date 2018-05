Salernitana, si cerca l'intesa per Montalto

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il primo obiettivo per l'attacco in casa Salernitana resta quello di Adriano Montalto. Il centravanti di Erice è stato tra i migliori della Ternana nella stagione che ha visto i rossoverdi retrocedere in Serie C con 20 gol e 2 assist all'attivo. L'ex Trapani rappresenterebbe un innesto importante essendo nel pieno della sua maturità (è un classe '88) ma ingaggiarlo sarà meno semplice del previsto.

Montalto infatti ha un altro anno di contratto con il club umbro che, confermando De Canio in panchina e ingaggiando l'ex granata Danilo Pagni come nuovo ds, vuole puntare ad una immediata risalita. La Ternana - secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttosalernitana.com - cederà il centravanti siciliano solo a fronte di un'offerta importante che per adesso non è pervenuta. Ad ora non è semplice parlare di cifre ma in Umbria potrebbero accontentarsi di mezzo milione per l'attaccante principe delle Fere.