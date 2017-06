Salernitana, si insiste per Giorico. Il Modena propone il prestito oneroso

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Salernitana non molla la presa per Daniele Giorico, centrocampista in forza al Modena, e lavora per trovare un accordo con il club emiliano. I campani, come riporta Parlandodisport.it, vorrebbero acquistare il calciatore in prestito con diritto di riscatto, mentre i gialloblù lo vorrebbero cedere in prestito oneroso per una cifra attorno ai 50 milioni di euro.