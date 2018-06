Salernitana, si insiste per Memushaj: il Benevento punta Sprocati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Salernitana insiste per Ledian Memushaj (31). Il Mattino aggiorna la situazione in merito al centrocampista del Benevento, col club granata che - tra ingaggio (400mila) e cartellino - vorrebbe puntare al risparmio. La dirigenza sannita chiede 500mila euro senza possibilità di sconti, a meno che Claudio Lotito non inserisca Mattia Sprocati (25) - passato alla Lazio - nella trattativa.