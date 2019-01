© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa di capire se Fabio Ceravolo accetterà o meno la proposta della Salernitana, il direttore generale Angelo Fabiani si sta cautelando per non farsi cogliere impreparato in caso di rifiuto. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana si sta ragionando con l'Ascoli sulla base di uno scambio: Riccardo Bocalon nelle Marche e Simone Ganz in Campania. I bianconeri da tempo seguono anche Raffaele Pucino.