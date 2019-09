Salernitana, si lavora al rinnovo biennale di Mantovani

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Come di consueto una volta conclusa la sessione estiva di mercato i club si muovono sul fronte dei rinnovi contrattuali. Non fa eccezione la Salernitana che, secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, avrebbe avviato i contatti per il prolungamento di Valerio Mantovani. La volontà è di portare la scadenza del giocatore dal giugno prossimo al'estate del 2022.