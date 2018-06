Salernitana, si lavora su due binari per il mercato in entrata

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Attraverso le colonne del quotidiano Il Mattino si fa il punto sul mercato della Salernitana, che a giorni rinnoverà il contratto a Stefano Colantuono fino al 2020. Il club campano lavora su due binari: il primo con la Pro Vercelli per i centrocampisti Germano e Castiglia. Il secondo con il Bari per il difensore Gyomber, che però è in prestito dalla Roma, e per l’attaccante Cissè.