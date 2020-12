Salernitana, si prova a blindare la difesa: arriva in prova il terzino Cheick Keita

La Salernitana pensa a rinforzare la propria difesa e in particolare la corsia sinistra. Per questo nei giorni scorsi è arrivato in prestito il terzino classe '96 Cheick Keita attualmente svincolato dopo l'esperienza in Inghilterra contro il Birmingham City. Lo riferisce Il Mattino spiegando che il giocatore potrà però essere tesserato solo alla riapertura delle liste visto che si tratta di un over.