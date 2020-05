Salernitana, si punta alla ripresa. Caccia all'hotel per il ritiro e ai centri per i test

Salernitana pronta alla ripartenza. Stando a quanto riportato da Il Mattino il club del tandem Lotito-Mezzaroma si è attivato per riprendere gli allenamenti in attesa delle ultime indicazioni da parte della FIGC. E’ caccia all’hotel per il ritiro e al centro specializzato per la realizzazione dei test di gruppo. Tutto ok per la santificazione del centro sportivo Mary Rosy.